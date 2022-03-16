В то же время генеральный секретарь Альянса уверен, что помощь, которую НАТО уже оказывает Украине, усиливает позицию Украины на переговорах с РФ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс не будет размещать войска в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе после чрезвычайного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, его попросили отреагировать на предложение Польши отправить силы Альянса в Украину для миротворческой миссии. "Мы поддерживаем мирные усилия. Мы призываем Россию и президента Путина вывести их войска, но мы не имеем планов по размещению войск НАТО на земле в Украине", - заявил Столтенберг.

В то же время генеральный секретарь Альянса уверен, что помощь, которую НАТО уже оказывает Украине, усиливает позицию Украины на переговорах с РФ.

Он заявил, что прежде всего необходимо, чтобы был мир в Украине, и поэтому президент РФ Владимир Путин должен прекратить войну и отозвать российские силы.

"Мы поддерживаем все усилия, чтобы найти решение в рамках переговоров. Мы поддерживаем все усилия по поиску дипломатического решения, и конечно, мы поддерживаем и приветствуем переговоры, которые сейчас происходят между Украиной и Россией", - заявил он.

По его словам, Альянс поддерживает Украину. "Поскольку мы знаем, что то, чего они могут достичь за столом переговоров, непременно очень тесно связано с ситуацией на поле боя", - сказал Столтенберг.

Также генеральный секретарь НАТО выразил убеждение, что "одна из причин, почему украинцы тоже говорят, что видят определенные шаги в верном направлении, заключается в том, что они имеют способность оказывать сопротивление". "Они имеют возможность сопротивляться захватническим российским силам. Поэтому мужество, настроенность и поддержка от союзников НАТО для Вооруженных сил Украины чрезвычайно важны, когда речь идет о том, чего украинцы могут достичь в рамках процесса переговоров с Россией", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 15 марта вице-премьера Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости введение миротворческой миссии в Украине. В частности, по его мнению, такая миротворческая миссия должна заниматься не только гуманитарными вопросами, но и помогать Украине защищать землю.