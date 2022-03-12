То же касается закрытия неба над Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что согласованной позиции относительно того, чтобы взять Украину в НАТО, нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Согласованной позиции относительно того, чтобы взять Украину в НАТО, нет. Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, не было. Согласованной позиции относительно того, что Украину возьмут в НАТО, я не вижу. Не слышу. Даже когда мы говорим о закрытии неба. Даже в таких мелочах, я считаю, для лидеров НАТО и в таких важных вещах для жизни украинцев как закрытое небо, согласованной позиции нет", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что если невозможно решить вопрос о закрытии неба и поставках некоторого оружия, то "здесь философский вопрос".

"К сожалению, он риторический. На него нет ответа. А ответа у Украины на этот вопрос и не может быть, потому что мы не в НАТО. А смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что если бы Украина была членом НАТО, то "весь Альянс бы отстаивал права и свободы граждан мира так, как это делаем мы, украинцы".

"Потому что мы делали бы все, чтобы показать, что не может быть ни одной страны в мире, на любом континенте, которая может одна диктовать миру, как жить по законам этой страны. Этого не может быть и не должно быть", - подчеркнул он.

При этом, подчеркнул он, Альянс существует для объединения, чтобы "невозможно было вмешиваться в жизнь, в независимость той или иной одной страны". "Именно для этого. И в этом есть эта философия", - добавил Зеленский.

Он выразил благодарность за поддержку, которую Украине оказывают некоторые страны НАТО.

"Но болит сейчас... И сейчас нужно помогать с искусственным дыханием, когда человеку сложно именно сейчас. И нельзя говорить, что "двери наши открыты". Уж человека может не быть живым. Так куда эта дверь открыта? На другой мир. А мы хотим жить пока на земле. Поэтому и воюем", - подытожил президент Украины.

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