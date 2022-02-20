Военные учения РФ и Беларуси сегодня не закончатся.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Российской Федерации Владимир Путин решили продолжить совместные военные учения.

Учения будут продлены из-за военной активности у границ и обострения на Донбассе, утверждают в белорусском Минобороны.

"...В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить...", – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Напомним, в Беларуси 10 февраля стартовали совместные военные учения с Россией под названием "Союзная решимость-2022". Военные учения Беларуси и России должны были завершится 20 февраля.

В начале февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что РФ под предлогом учений перебросила на белорусскую территорию наибольшее количество сил со времен "холодной войны".

Ранее – осенью 2021 года, РФ стянула к границе Украины большое количество военных и техники, и в нашей стране, и на Западе заговорили об угрозе полномасштабного вторжения на украинскую территорию.

В середине февраля текущего года российская сторона утверждала, что начала отводить военных от украинской границы, однако на Западе эти сведения не подтвердили.

Президент США Джо Байден, ссылаясь на сведения американских аналитиков, говорил что РФ сосредоточила вокруг Украины и Беларуси более 150 тысяч военных, и войска находятся в угрожающей позиции.

Потом британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что российская сторона планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года", и план в какой-то мене уже начал воплощаться в жизнь.

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