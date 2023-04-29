Венгрия не должна советовать Украине идти или не идти в НАТО и создавать преграды в этом, говорит президент.

Президент Владимир Зеленский считает неадекватным поведение Венгрии, как страны, являющейся членом Североатлантического альянса.

В интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам глава государства отметил, что, как ему кажется, в Венгрии "существует политическая запутанность политических элит".

"Очень странная ситуация, может ли быть страна НАТО за Россию и против НАТО. Я считаю, что это неадекватное поведение, говорю свое субъективное мнение. ... Если все союзники говорят, что Россия нас называет врагом, мы должны ставить Россию на место, то не может одно государство сказать: "Нет, Россия наш союзник". Так не может быть. Значит ты уже не союзник альянса. Если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против, то ты не должен советовать Украине идти или не идти в НАТО, ты не должен создавать преграды", – добавил он.

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Венгрия блокирует вступление Украины в НАТО - что надо знать

На прошлой неделе во время визита в Киев генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Киеве, что достигнут консенсус между всеми странами-членами Альянса относительно того, что Украина должна присоединиться к нему.

Это заявление вызвала возмущение у премьера Венгрии Виктора Орбана. А в парламенте Венгрии тем временем заявили, что якобы вступление Украины в НАТО возможно только если Россия подтвердит свое согласие на это в отдельном документе.

В МИД Украины назвали опасными попытки венгерских политиков поставить безопасность в зависимость от прихотей Москвы и подчеркнули, что Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности.

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