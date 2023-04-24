В министерстве подчеркнули, что нет никаких объективных причин, которые препятствовали бы вступлению Украины в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины считает опасными попытки венгерских политиков ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей Москвы.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, отвечая на утверждение вице-спикера парламента Венгрии Доры Дору о том, что Украине якобы нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО.

Он подчеркнул, что Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности. Представитель МИД также напомнил, что это право неоднократно подтверждалось государствами-членами НАТО, в том числе и Венгрией.

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"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей Москвы", - подчеркнул Николенко.

Дипломат отметил, что нет никаких объективных причин, которые препятствовали бы вступлению Украины в НАТО.

"Украинское членство только усилит Альянс, сделает невозможным повторение российской агрессии в Европе в будущем", - добавил Николенко.

Путь Украины в НАТО - блокирование Венгрией

Как сообщал УНИАН, 20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Киеве, что будущее Украины - это членство в Альянсе, но сейчас надо оказывать военную поддержку. По его словам, Украина должна взять верх в войне с Россией и сохранить государственную независимость и суверенитет.

Заявление Столтенберга о перспективах членства Украины в Альянсе вызвало возмущение у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Между тем вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО возможно якобы только после того, как Россия подпишет документ, которым подтвердит свое согласие на это.

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