Дмитрий Кулеба отметил, что решающее слово будет за США.

Украина получила сигнал от некоторых стран о готовности обучать украинских пилотов управлять самолетом F-16. Решающее слово о предоставлении истребителей будет за Вашингтоном.

"Прогресс есть. Мы имеем четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, хотя Украина и не упускает из виду другие самолеты, именно F-16 благодаря своим техническим характеристикам – это идеальный самолет.

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"F-16 - это американский самолет. Поэтому решающее слово будет за Соединенными Штатами", - добавил он.

F-16 для Украины - что известно

Украина продолжает призывать страны передать ВСУ современные истребители для достижения превосходства в небе. Однако пока США и союзники сосредоточены на поставках других видов вооружения, в том числе танков, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин по итогам 11-го "Рамштайна".

Многочисленные эксперты и военные подтверждают, что без воздушной поддержки идти в контрнаступление Украине будет очень трудно.

Также растут случаи сброса на прифронтовые города и села авиабомб, которые очень трудно сбивать с зенитных установок.

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