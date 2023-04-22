Министр обороны прокомментировал результаты заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-11").

Министр обороны Алексей Резников отметил роль встреч в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн") не только в оборонной поддержке украинских защитников, но и в привлечении России к ответственности за преступления в нашей стране.

"Результаты Ramstein 11: Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для Украинской армии, но и имеет целью привлечение преступников к ответственности", - написал Резников в Twitter.

Напомним, 21 апреля в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-11").

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Встреча в формате "Рамштайн" - что известно

Как сообщал УНИАН, в рамках встречи"Рамштайн" состоялось заседание "танковой коалиции", во время которого Киев подписал с партнерами документ об обслуживании техники. Алексей Резников отметил, что сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, участники саммита "Рамштайн" также определили основной приоритет в поставках вооружений Украине - это системы противовоздушной обороны. Глава Пентагона отметил, что нашему государству нужны инструменты для защиты своей критической инфраструктуры, граждан и войск во время их перемещений в тылу.

Остин также сообщил, что обучение украинских военных на танках M1 Abrams начнутся в ближайший месяц. Учения будут предусматривать ведение стрельбы, маневров и обслуживание танков.

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