Дипломаты подтвердили, что Германия и Франция являются неизменными друзьями Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины сегодня побывали послы Германии и Франции из-за недавней инициативы Берлина и Парижа вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Украинская сторона отметила, что такая инициатива идет вразрез санкционной политике ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не призывает Москву к выполнению Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что иностранные дипломаты назвали инициативу идеей для обсуждения в контексте рассмотрения Стратегии ЕС в отношении РФ. В итоге она поддержана не была. "Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменными друзьями Украины, продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их обнародованием", - добавили в МИД.

Инициатива Германии и Франции о переговорах с Путиным

23 июня издание Financial Times сообщило, что канцлер Германии Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашение российского президента Путина на саммит с лидерами ЕС, эту инициативу поддерживает и президент Франции Макрон.

Послы Франции и Германии на заседании комитета постоянных представителей ЕС в среду в Брюсселе выдвинули в последний момент предложение о проведении встречи на высшем уровне с Путиным в качестве возможного способа восстановления отношений, которые, по оценкам блока, находятся в "отрицательной спирали".

Кроме того, как сообщило издание Politico, Меркель призвала Евросоюз начать переговоры с Путиным.

Макрон заявил, что Европейский Союз должен возобновить диалог с Россией для обеспечения стабильности в Европе.

По данным Bloomberg, лидеры стран-членов ЕС отклонить предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом Российской Федерации Путиным.

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Автор: Юрий Годован