Глава МИД подчеркнул, что система давления на РФ была бы ослаблена, если бы было реализовано предложение канцлера Германии Меркель и президента Франции Макрона о восстановлении саммитов между Россией и ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал послов Германии и Франции для разъяснения намерения Берлина и Парижа вести прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом Кулеба сказал в своем видеообращении по итогам визита в Брюссель, размещенном в Facebook.

Глава МИД приветствовал то, что лидеры ЕС не поддержали предложение канцлера Германия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении саммитов между Россией и Евросоюзом.

Читайте такжеЛидеры ЕС отказались от идеи саммита с Путиным, которую продвигали Меркель и Макрон"Это очень хорошо, это победа. Более того, в принятом тексте документа написано, что Россия должна полностью взять ответственность за полное выполнение Минских договоренностей. Поэтому это, скажу честно, неприятное и неожиданное нападение мы отбили. Мы сейчас будем подробно разбираться , что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж", - заявил Кулеба.

"Если бы эта инициатива прошла, то впервые с 2014 года система давления на Россию в связи с российской агрессией была бы ослаблена, а не наоборот - усилена. Это был бы страшный прецедент", - отметил глава МИД.

Министр добавил, что "страшно не любит" с близкими друзьями и партнерами дискутировать на неприятные темы. "Но я убежден, что, когда близкие тебе страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать", - сообщил Кулеба.

В связи с этим сегодня в МИД ожидают на разговор послов Германии Анку Фельдгузен и Франции Этьена де Понсена. "Сегодня мы пообщаемся с послами Германии и Франции, мы хотим лучше понять, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционные политикой против России и их ролью посредников в "нормандской формате", - сказал министр.

Инициатива Германии и Франции о переговорах с Путиным

23 июня издание Financial Times сообщило, что канцлер Германии Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения российского президента Путина на саммит с лидерами ЕС, эту инициативу поддерживает и президент Франции Макрон.

Послы Франции и Германии на заседании комитета постоянных представителей ЕС в среду в Брюсселе выдвинули в последний момент предложение о проведении встречи на высшем уровне с Путиным как возможного способа восстановления отношений, которые, по оценкам блока, находятся в "отрицательной спирали".

Кроме того, как сообщило издание Politico, Меркель призвала Евросоюз начать переговоры высокого уровня с Путиным.

Макрон заявил, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией для обеспечения стабильности в Европе.

По данным Bloomberg, лидеры стран - членов ЕС отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом Российской Федерации Путиным.

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Автор: Виталий Саенко