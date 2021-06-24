В ходе встречи с немецким канцлером Блинкен подчеркнул, что США продолжают выступать против "Северного потока-2".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Германию прибегнуть к конкретным шагам, чтобы уменьшить риски, которые российский газопровод "Северный поток-2" несет Украине и европейской энергетической безопасности.

Соответствующее сообщение по итогам встречи Блинкена с канцлером Германии Ангелой Меркель размещено на сайте Государственного департамента США.

Как отмечается, в ходе встречи Блинкен подчеркнул, что США продолжают выступать против "Северного потока-2".

Читайте такжеИзвестная противница "Северного потока-2" стала кандидатом в канцлеры ГерманииМеркель и Блинкен также обсудили важность координированного ответа со стороны трансатлантического сообщества на глобальные вызовы, включая вызовы со стороны Китая и России.

Ранее во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии, Блинкен выступил против использования Россией энергии как инструмента принуждения.

"Мы полны решимости попытаться достичь чего-то позитивного из сложной ситуации, которую мы унаследовали, и сделать все возможное, чтобы в конце европейская энергетическая безопасность не была подорвана, чтобы она была усилена. Чтобы позиция Украины не была ослаблена, а наоборот-укреплена. И именно об этом мы говорим с нашими европейскими партнерами. Наша цель по-прежнему - убедиться, что Россия не может использовать энергию как инструмент принуждения, как оружие против Украины или кого-либо другого в Европе. И я ценю работу, которую мы осуществляем с Германией, чтобы двигаться в этом направлении", - сказал Блинкен, передает Голос Америки.

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, но в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Ирина Погорелая