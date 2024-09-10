В частности, Украина призывает все страны, которые имеют предложения о завершении войны, участвовать в площадке Саммита мира.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало утверждение в медиа о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит "мирный план", который предусматривает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

В частности, у спикера спросили, известно ли Украине об инициативах канцлера Германии Олафа Шольца о якобы подготовке плана передачи украинских территорий России, и как Украина противостоит таким идеям.

"Много звучало мирных инициатив, предложений. Вы сейчас видите, время от времени, звучат в разных странах предложения медиации, что они готовы предоставить площадку, чтобы Украина с Россией поговорили. У нас очень понятная, четкая, простая позиция. Есть Формула мира, есть процесс Саммитов мира, промежуточных встреч между ними. Все страны, которые хотят внести свой вклад в восстановление всеобъемлющего, справедливого, длительного мира в Украине, мы приглашаем их принять участие в этом процессе", - подчеркнул Тихий.

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Как подчеркнул спикер, этот процесс является инклюзивным.

"Это площадка, на котором можно высказывать позиции, искать точки соприкосновения. Он же не является зацементированным и где просто продвигается только какое-то одно видение. Есть принципы, на которых мы хотим договориться и которых мы хотим придерживаться. Приглашаем все страны принимать в этом участие", - добавил Тихий.

Он отметил, что в МИД внимательно следят за различными сообщениями в целях мирных инициатив.

"С партнерами работаем и объясняем им, что пожалуйста, заходите в процесс Формулы мира, и там будем искать точки соприкосновения", - отметил спикер.

Дипломат подчеркнул, что Украина стремится к миру, как ни одна другая страна в мире не стремится.

"За последнее время только из России звучали сигналы, что они не хотят говорить с Украиной о мире. Поэтому, я думаю, для всего мира, всего мирового сообщества абсолютно понятно, кто стремится к миру", - подчеркнул Тихий.

Он добавил, что как подчеркивал президент Владимир Зеленмький, совместное дипломатическое давление и фронт всех миролюбивых стран, способен менять эту динамику и принуждать Россию к тому, чтобы она выбрала мир.

Шольц готовит "мирный план" - что известно

9 сентября итальянская газета La Repubblica написала, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план", в войне России и Украины, который предусматривает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий.

Издание со ссылкой на источники в парламенте утверждало, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые предусматривают возможность передачи частей украинской территории Москве.

Шольц якобы планирует войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

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