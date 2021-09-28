Ангела Меркель, которая в 2021 году уходит с поста канцлера ФРГ, ранее заявила о желании провести встречу в "нормандском формате" на уровне президентов.

В Кремле сомневаются в возможности провести саммит глав "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии) до ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, существует ли риск, что саммит в "нормандском формате" не удастся провести до ухода с поста Меркель.

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По его словам, провести саммит было бы хорошо, но он должен быть подготовлен.

"Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и действительно это было бы хорошо. Он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей", - сказал Песков.

Он заявил, что особыми результатами подготовки саммита в "нормандском формате" похвастаться нельзя, а встреча ради встречи не нужна.

"Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем. Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Ангела Меркель в 2021 году уходит с поста канцлера Германии и напоследок постарается организовать саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии по урегулированию конфликта на востоке Украины.

22 августа канцлер Германии встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель назвала РФ стороной конфликта на востоке Украины и заявила, что хочет провести встречу в "нормандском формате" на уровне президентов.

Что такое нормандская четверка

"Нормандская четверка" была создана в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Встречи в "нормандском формате" проходят на уровне представителей МИД, глав МИД и глав государств и правительств четырех стран — Украины, Франции, Германии и России.

Автор: Роман Цимбалюк