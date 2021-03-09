Президент Украины подчеркнул, что постоянно откладывать проведение саммита в нормандском формате не получится.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) относительно Донбасса постоянно будет откладываться, то он проведет отдельно встречи с каждым из лидеров этих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве.

"В любом случае готовится "нормандская" встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я сказал это нашим западным партнерам - не будет встречи в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров "нормандской четверки". Если, как говорят, "гора не идет к Магомету", ничего страшного, я встречусь с каждым отдельно", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что постоянно откладывать решение этого важного вопроса не получится.

Он также отметил, что после блокирования деятельности пророссийских телеканалов возросло количество вооруженных провокаций на Донбассе, передает Громадське.

"Я не хочу связывать именно с этим (закрытием телеканалов - ред.), но мы видим, что это в одно время происходит", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что 10 марта должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но до сих пор он так и не состоялся.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

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Авторы: Александр Топчий, Константин Гончаров