Песков увидел в общении двух президентов "дружбу против России".

В Кремле отреагировали на вчерашнюю встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Украина и Соединенные штаты собираются строить дружеские отношения якобы для "противостояния Москве", пишет российский "Интерфакс".

"Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России", - сказал Песков.

Он добавил, что это "вызывает сожаление". В том числе, уточнил он, речь идет и о ситуации с Крымом, оккупацию Россией которого США не признают.

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Накануне Зеленский и Байден провели встречу в Вашингтоне. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита Зеленского в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование.

По итогам встречи двух президентов был опубликован полный текст совместного заявления Украины и США.

Автор: Юрий Годован