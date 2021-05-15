Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что украинцы самостоятельно определяют вектор своего развития, без привязки к третьим сторонам.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что слова президента Российской Федерации Владимира Путина о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве.

Об этом спикер сказал в комментарии УНИАН.

Читайте такжеВопрос Украины будет на повестке дня июньского саммита НАТО"Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве", – отметил Николенко.

По его словам, украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития, без привязки к третьим сторонам.

"Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство", - подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что Россия инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать этот путь максимально сложным, а Украина вынуждена предпринимать решительные меры в ответ.

"Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве", – добавил спикер.

"Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации территорий Украины и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше он сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - подытожил Николенко.

Что предшествовало

14 мая на совещании с членами Совета Безопасности РФ Путин назвал Украину антиподом России.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в некий антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать новости, требующие с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.

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Автор: Виталий Саенко