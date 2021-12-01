В Москве в который раз открестились от войны на Донбассе.

В развязавшей войну на Донбассе России в который раз повторили мантру, что их страна не является "стороной конфликта" на Востоке Украины, а потому не может участвовать в переговорах о достижении мира.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина сказал журналистам во время пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что войну невозможно остановить без прямых переговоров с РФ, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что только украинцы могут остановить войну на Донбассе.

Читайте такжеВ Bellingcat заявили, что РФ вернет оккупированный Донбасс Украине: названа причина"Мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами", - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в Украине. Президент Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Тогда глава государства отметил, что разведки других стран фиксируют большие вызовы внутри Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг слова главы украинского государства. По его словам, Россия никогда не занимались такими делами.

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Автор: Екатерина Малюга