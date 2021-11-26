Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы не занимается такими делами.

Власти Российской Федерации отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в Украине. В Кремле опровергли слова главы украинского государства.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия никогда не занимались такими делами.

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - заявил Песков.

Читайте такжеЗеленский проводит марафон со СМИ (онлайн-трансляция)Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Глава государства сказал, что разведки других стран фиксируют большие вызовы внутри Украины.

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Автор: Анастасия Горбачева