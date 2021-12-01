По словам президента, сразу после ветеранов такой процесс начнется и для всех остальных украинских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году в Украине полностью закроют очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил в своем ежегодном послании к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Что касается ветеранов, я горжусь тем, что мы в следующем году, впервые с начала войны на востоке, полностью закроем очередь на квартиры для всех наших ветеранов войны на востоке", - отметил он.

По словам президента, сразу после ветеранов такой процесс начнется и для всех остальных украинских военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году планируется полностью закрыть очередь на жилье для внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участников боевых действий.

Также, по его словам, уже в конце этого года заработает государственная финансовая лизинговая компания, которая обеспечит жилье для бюджетников – учителей, врачей, военных, а также внутренне перемещенных лиц.

На 2022 год правительство в государственном бюджете запланировало 5,5 млрд гривень на обеспечение жильем всех временно перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий.

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Автор: Антонина Доломанжи