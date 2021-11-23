Куницкий является действующим членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого остановили на одной из улиц Харькова за нарушение правил дорожного движения.

Видео инцидента выложил сам депутат.

Куницкий является действующим членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады и находился в городе, судя по опубликованным фото, с рабочим визитом.

На обнародованных кадрах патрульный вручает Куницкому, вероятно, протокол о совершенном админнарушении, а тот без промедлений документы подписывает.

Куницкий был за рулем Porsche Panamera.

После разговора с патрульным Куницкий загрузил фото из салона авто с шутливым подписью: "Продам оберег, не сработал!".

Нардеп уточнил, что его остановили на участке городского перехрестка, где в 2017 году случилась жуткая авария с участием Елены Зайцевой.

Ранее авто Куницкого за нарушение правил парковки эвакуировали во время съезда партии "Слуги народа" в марте 2021 года. Мужчина оставил транспорт неподалеку от пешеходного перехода.

Александр Куницкий ведет свой канал в YouTube, в котором до баллотирования в Раду активно высмеивал действия патрульной полиции за якобы неэффективную работу.

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Автор: Виолетта Орлова