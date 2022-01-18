Темами переговоров Кулебы и Блинкена в Киеве также станут практическая поддержка Украины со стороны США и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

В Киеве государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен будет говорить о воплощении комплексного пакета сдерживания Российской Федерации.

Как говорится в сообщении МИД Украины в социальной сети Facebook, визит Блинкена в Украину состоится по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США для сдерживания России от дальнейшей агрессии", - отмечается в сообщении.

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В частности, Кулеба и Блинкен проведут переговоры относительно дальнейшего воплощения в жизнь комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сфере безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах.

Как сообщал УНИАН, 11 января Кулеба и Блинкен во время телефонного разговора обсудили реализацию комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии. В частности, речь идет о жестких экономических санкциях против РФ и практическом укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины.

В Киеве 19 января госсекретарь США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Также Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилии Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

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