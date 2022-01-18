В Киеве 19 января госсекретарь США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Государственный департамент США сообщил программу визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину.

Как говорится сообщении Государственного департамента США, Блинкен посетит Киев и Берлин 19-20 января.

В частности, визит госсекретаря США состоится вслед после недели активной дипломатии с участием Соединенных Штатов с европейскими союзниками и партнерами в отношении выработки единого подхода с целью устранения угрозы, которую Россия представляет для Украины, и совместных усилий, направленных на то, чтобы Россия выбрала путь дипломатии и деэскалации в интересах безопасности и стабильности.

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В Киеве 19 января госсекретарь США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебою для того, чтобы "укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками Посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

После визита в Украину госсекретарь 20 января отправится в Берлин для обсуждения последних дипломатических взаимодействий с Россией и совместных усилий для сдерживания дальнейшей агрессии России против Украины, в том числе готовность союзников и партнеров воплотить "огромные последствия и серьезную экономическую цену для России".

Там Блинкен встретится с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

В сообщении Госдепартамента США сказано, что визит и консультации Блинкена являются частью дипломатических усилий, направленных на деэскалацию напряжения, которое вызвано военным наращиванием России и продолжением агрессии против Украины.

Напомним, в прошлый раз Блинкен посещал Киев в мае 2021 года.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 19-20 января могут ограничить движение на дорогах в связи с визитом государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Украину. Ограничения движения возможны в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.