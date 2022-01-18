Западные разведданные подтверждают, что Россия может попытаться вторгнуться в Украину в январе-феврале.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен завтра, 19 января, осуществит визит в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах.

По словам источника, визит Блинкена состоится в среду, 19 января.

Как пишет LIGA.net со ссылкой на двух собеседников в Офисе президента, повестка остается неизменной: будут обсуждать вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности и "Северного потока-2".

Читайте такжеЭвакуация российских дипломатов: в украинском МИД разъяснили ситуацию17 января Зеленский встречался в столице с группой сенаторов, которые пообещали предоставить Украине летальное оружие и ввести жесткие санкции в случае нападения России.

Угроза полномасштабного нападения РФ на Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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