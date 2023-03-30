Когда придет время для дипломатии, у Украины должны быть самые сильные позиции, говорят в Госдепе.

Вопреки подготовке трибунала для российского диктатора Владимира Путина и ордера МУС на его арест, в Государственном департаменте США не теряют веру в дипломатический путь прекращения войны в Украине. Однако сейчас в Вашингтоне не видят желания российской стороны вывести войска и сесть за стол переговоров.

"У него есть шанс сегодня положить конец этой войне, вывести войска из Украины и прекратить войну. Это полностью в его руках. Он мог бы сделать это сегодня, если бы захотел. Но мы все прекрасно видим, что он этого не хочет. Он продолжает усиливать агрессию против Украины. Так что международное сообщество совместно работает над тем, чтобы дать Украине то, что необходимо, чтобы защитить себя", – заявила официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о том, если ли возможность увидеть российского президента Владимира Путина не на скамье подсудимых, а за столом переговоров.

Комментируя собственную реплику о том, что дипломатия – это лучший способ разрешения конфликта, которая прозвучала 23 февраля 2022 года, Калан отметила, что сейчас для дипломатии не время.

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"Всегда есть место дипломатии. Я как дипломат верю в то, чтобы нам нужна дипломатия. Но у дипломатии есть и свое время. Хотелось бы, чтобы Путин сидел за дипломатическим столом и продемонстрировал, что он действительно хочет разговаривать на языке дипломатии. Но мы видим, что он продолжает свою агрессию против Украины. И он не готов. США сосредоточены сейчас на том, чтобы предоставить Украине все возможное, чтобы у Украины были хорошие позиции на поле боя, чтобы Украина могла защитить себя и свою территорию, чтобы потом, когда придет время, сесть за дипломатическим столом, чтобы у Украины были самые сильные позиции", – подчеркнула она.

Привлечение Путина к ответственности-что надо знать

В январе Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы поддержали резолюции, призывающие к созданию трибунала с целью привлечения к ответственности высшего руководства России, в частности, Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

На конец марта известно, что 33 страны работают над созданием трибуналов для россиян. В Страсбурге уже прошла их первая встреча.

Вашингтон также поддерживает создание специального трибунала для преследования россиян за преступление агрессии против Украины. Однако США не видят перспектив создания международной институции при поддержке ООН с этой целью, и поддерживают идею создания гибридного суда, который будет базироваться на судебной системе Украины и предусматривать привлечение иностранных прокуроров, судей и тому подобное.

Также ранее в этом месяце Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в Россию. Соответствующее решение обязывает 123 страны, ратифицировавшие Римский устав, арестовать российского диктатора в случае его появления на их территории.

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