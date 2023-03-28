Вашингтон считает гибридный суд, который будет базироваться на судебной системе Украины, лучшим вариантом, и не видят перспектив в создании международной институции при поддержке ООН.

Бет Ван Шаак, посол Госдепартамента США по вопросам глобального уголовного правосудия, объявила, что Вашингтон поддерживает создание специального трибунала для преследования россиян за преступление агрессии против Украины.

Как пишет "Голос Америки", на конференции по Нюрнбергским принципам в Вашингтоне Шаак назвала создание интернационализированного суда, который базируется на судебной системе Украины, но включает ряд международных элементов, "самой эффективной моделью".

"Сейчас, в этот критический момент истории, я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины. Было много разных моделей, которые рассматривались. США подробно рассматривали все "за" и "против" каждой из них и пришли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предусматривает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины", - заявила представительница Госдепа.

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По словам Бет Ван Шаак, подобные усилия будут включать "предметную юрисдикцию в отношении международных преступлений, привлечение международного персонала, возможно, путем интеграции профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов, или через предоставление экспертной помощи по запросу Украины".

В то же время, комментируя перспективу создать международную институцию, которая будет нуждаться в поддержке, в частности финансовой, от ООН, Шаак отметила, что на Генеральной Ассамблее может не хватить голосов в поддержку такого решения.

"Не думаю, что пока удалось достичь окончательного консенсуса. Есть две рассматриваемые модели", - говорит она.

Гибридный суд, по ее словам, мог бы иметь более широкую поддержку в мире. Его могли бы разместить в одной из стран Европы.

"Потенциально это может быть где-то в Европе, по крайней мере, во время войны. Это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такой институции и будет иметь важное значение для нее. Также будет способствовать оказанию помощи сильными государствами, которые преданы расследованию преступления агрессии. ... Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной и другими странами мира, предоставлять ресурсы, обмениваться информацией с таким трибуналом для достижения всесторонней ответственности за международные преступления, которые совершаются в Украине", – говорит представительница Госдепа.

Трибунал для россиян - что надо знать

В январе Европарламент поддержал резолюцию по созданию трибунала с целью привлечения к ответственности за преступления против украинцев высшего руководства России, в частности, диктатор Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев. В том же месяце Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, призывающую к созданию Спецтрибунала в Гааге.

По состоянию на конец марта, как сообщал Владимир Зеленский, круг партнеров Украины, готовых работать над создание трибунала, расширилось до 33 стран. 21-22 марта в Страсбурге, Франция прошла встреча представителей этих государств.

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