Коалиция государств будет работать в Страсбурге два дня - 21-22 марта.

В Страсбурге, Франция собираются представители 33 государств, сотрудничающих над созданием Спецтрибунала по преступлениям России в Украине.

Как в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, их встреча продлится два дня-21-22 марта.

"Сегодня и завтра в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, которые работают над созданием специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Трибунал имеет решающее значение для обеспечения ответственности за первое преступление, которое привело ко всем последующим российским зверствам", - отметил Кулеба.

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Трибунал для россиян - что надо знать

19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Европейского Союза поддержать трибунал против Российской Федерации и компенсационный механизм за нанесенный ею ущерб.

20 марта Зеленский заявил, что круг партнеров Украины, которые готовы работать вместе для наказания России за агрессию, расширяется. К этому времени к созданию трибунала привлечены 33 страны.

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