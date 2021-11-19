Санкции против Клименко были введены в 2014 году вместе с другими соратниками и чиновниками времен президентства Виктора Януковича.

В Европейском Союзе намерены снять санкции с бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, который занимал свой пост во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"Европейский Союз настроен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за злоупотребление государственными финансами Украины. Сейчас только семь человек, в том числе Виктор Янукович, остались в списке из 18 человек, внесенных в 2014 году", - сообщил Йозвяк.

Санкции против окружения Януковича

Читайте такжеПрезидент Болгарии назвал Крым "российским"6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времен его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека.

В 2020 году ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

5 марта 2021 года ограничительные меры сняли с бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил причину исключения соратников Януковича из санкционного списка Европейского Союза. В частности, украинские правоохранительные органы не продемонстрировали ощутимый прогресс в расследованиях дел окружения Януковича.

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Автор: Виталий Саенко