В Евросоюзе официально сняли ограничительные меры с бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника
Читайте такжеСовет ЕС продлил санкции против Януковича и его соратниковОб этом говорится в сообщениях Официального журнала Евросоюза.
4 марта Советом ЕС принято решение изъять двух человек из санкционного списка Евросоюза на основе ежегодного пересмотра решения о введении ограничительных мер.
В частности, из санкционного списка исключены Арбузов и Табачник.
С тем санкции сохраняются против бывшего президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки, бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Виктора Ратушняка, сына экс-президента Александра Януковича, сына экс-генпрокурора Артема Пшонки, бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
В частности, относительно Януковича и его сына, Пшонки и его сына, Захарченко, Ратушняка и Курченко санкции продлены до 6 марта 2022 года, в отношении Клименко – до 6 сентября 2021 года.
Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня.
Санкции ЕС против чиновников времен Януковича
6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времена его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека.
В 2020 году ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил причину исключения соратников Януковича из санкционного списка Евросоюза. В частности, украинские правоохранительные органы не продемонстрировали ощутимый прогресс в расследованиях дел окружения Януковича.
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