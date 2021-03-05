В то же время, санкции продолжают действовать в отношении восьми человек.

В Евросоюзе официально сняли ограничительные меры с бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника

Читайте такжеСовет ЕС продлил санкции против Януковича и его соратниковОб этом говорится в сообщениях Официального журнала Евросоюза.

4 марта Советом ЕС принято решение изъять двух человек из санкционного списка Евросоюза на основе ежегодного пересмотра решения о введении ограничительных мер.

В частности, из санкционного списка исключены Арбузов и Табачник.

С тем санкции сохраняются против бывшего президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки, бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Виктора Ратушняка, сына экс-президента Александра Януковича, сына экс-генпрокурора Артема Пшонки, бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

В частности, относительно Януковича и его сына, Пшонки и его сына, Захарченко, Ратушняка и Курченко санкции продлены до 6 марта 2022 года, в отношении Клименко – до 6 сентября 2021 года.

Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Санкции ЕС против чиновников времен Януковича

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времена его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека.

В 2020 году ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил причину исключения соратников Януковича из санкционного списка Евросоюза. В частности, украинские правоохранительные органы не продемонстрировали ощутимый прогресс в расследованиях дел окружения Януковича.

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Автор: Виталий Саенко