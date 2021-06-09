В ЕС уточнили, что речь идет о санкциях, утративших силу

Генеральный суд Европейского союза аннулировал заморозку средств бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Решение касается санкций, утративших силу.

Об этом сообщает пресс-служба суда ЕС.

"Суд общей юрисдикции аннулирует акты Совета от 2019 года, продлевающие меры по замораживанию средств, наложенные на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича", - говорится в сообщении.

Причиной такого решения стало то, что судебные органы Украины не обеспечили право обвиняемых на эффективную защиту.

Позже глава внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе брифинга заявил, что отменили санкции, которые утратили силу, а ограничения, продленные в текущем году, будут действовать до 6 марта 2022 года.

"Они (Януковичи, - ред.) остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, одобренного в марте этого 2021 года", - подытожил Стано.

Санкции ЕС против чиновников времен Януковича

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времена его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека.

В 2020 году ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Пл словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, санкции сняли, потому что украинские правоохранительные органы не продемонстрировали ощутимый прогресс в расследованиях дел окружения Януковича.

23 февраля Европейский Союз отменил санкции еще против двух соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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Автор: Horbacheva Anastasia