Политическое положение президента Джо Байдена находится в самой низкой точке за время его президентства.

Политическое положение президента Джо Байдена находится на самой слабой точке за время его президентства, и избиратели впервые отдали предпочтение его конкуренту Дональду Трампу.

Как показывает новый предвыборный опрос Wall Street Journal, Байден отстает от Трампа на 4 процентных пункта, 47% против 43%, в гипотетическом голосовании только с этими двумя кандидатами. Если к этому списку добавляются пять потенциальных сторонних и независимых кандидатов, то преимущество Трампа увеличивается до 6 пунктов, с 37% до 31%.

Как отмечает WSJ, новый опрос демонстрирует увеличение недовольства Байденом. Только 23% избирателей говорят, что политика Байдена помогла им лично, в то время как 53% говорят, что программа президента им навредила. Напротив, около половины избирателей говорят, что политика Трампа, когда он был президентом, помогла им лично, и более 37% говорят, что они пострадали.

Видео дня

Около 37% одобряют работу Байдена, что является самым низким показателем по опросам WSJ во время его президентства, в то время как 61% видят его общий имидж в неблагоприятном свете, что является рекордным показателем. "Байденомика", фирменная экономическая платформа президента, положительно воспринимается менее чем 30% избирателей и отрицательно – более чем половиной.

Как отмечают социологи, Байдену не хватает нескольких групп, которые последовательно голосовали бы за демократов, — молодых избирателей, а также чернокожих и латиноамериканских избирателей. Но, поскольку до выборов остался год, восстановление коалиции Байдена "вполне осуществимо".

Но в то же время именно Байден сталкивается с более серьезной проблемой восприятия, когда дело касается имиджа и компетентности. Избиратели говорят, что Трамп лучше, чем Байден, сможет обеспечить безопасность границы (на 30 процентных пунктов), обуздать инфляцию (на 21 пункт) и построить экономику (на 17 пунктов). Байден лидирует в вопросе о том, кто лучше всего может справиться с политикой абортов, и избиратели говорят, что он больше, чем Трамп, уважает демократию. Но считается, что президент не лучше Трампа в сокращении расходов на лекарства — ключевой инициативе Демократической партии.

Wall Street Journal опросил 1500 зарегистрированных избирателей с 29 ноября по 4 декабря и имел погрешность плюс-минус 2,5 процентных пункта.

Победа Трампа на выборах - последствия

Как заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, на посту президента США Трамп будет помогать Путину. По его словам, для российского диктатора является критически важным, чтобы победу в президентских выборах в США в 2024 году одержал именно Трамп.

Как предостерег конгрессмен-демократ Джейми Раскин, в случае возвращение Дональда Трампа в Белый дом его второй срок на посту президента США будет напоминать правление Владимира Путина и других авторитарных лидеров.

Вас также могут заинтересовать новости: