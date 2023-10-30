На предвыборном митинге Трамп вспомнил времена своего президентства.

Экс-президент США Дональд Трамп признался, что шантажировал европейских лидеров тем, что Америка под его руководством не будет защищать союзников по НАТО в случае российского нападения. Об этом он рассказал на предвыборном митинге в Айове.

Во время своего длительного выступления Трамп в частности затронул тему финансирования структур НАТО. Он отметил, что большинство стран-членов альянса делают слишком малые взносы в организацию и в целом мало тратят на оборонные нужды, перекладывая основное бремя на США.

В этом контексте Трамп упомянул, как на одном из саммитов угрожал лидерам стран-союзников, что США не будут их защищать, если союзники не увеличат расходы на оборону.

"Помню, как глава одной страны встал и сказал: "Скажите, если Россия атакует мою страну, вас там не будет?" Правильно, это я и имею в виду, я не буду защищать вас и не буду давать денег", — рассказал Трамп.

Стоит отметить, что во время своего президентства Трамп неоднократно публично упрекал союзников из-за низких расходов на оборону и малых взносов в фонд НАТО.

Другие скандальные заявления Трампа

Как писал УНИАН, на предвыборном митинге Дональд Трамп пытался похвалить президента Венгрии Виктора Орбана и публично опозорился, когда сообщил, что Венгрия якобы имеет общую границу с Россией.

Также недавно Трамп вызвал скандал, когда раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за провал израильской системы безопасности во время нападения ХАМАС 7 октября. При этом Трамп назвал террористов "Хезболлы" очень умными.

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