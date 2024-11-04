Евгения Соколенко

Глава Европейского парламента Роберта Мецола считает, что нужен настоящий союз безопасности и обороны.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что Евросоюзу стоит создать собственную организацию безопасности, которая бы дополняла НАТО.

В интервью elMundo она объяснила, что ЕС всегда должен быть сильнее, последовательнее и эффективнее.

"Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который бы дополнял НАТО и не стал бы конкурировать ЕС", - сказала Мецола.

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По словам чиновницы, Европа находится на грани чрезвычайно нестабильной ситуации из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Мецола убеждена, что ЕС должен быть готовым ко всему, независимо от того, кто войдет в Белый дом после выборов президента США.

"В январе будет новый президент, а значит, и новая администрация. Также появятся новый Сенат и новый Конгресс, которые являются нашими коллегами, когда дело доходит до голосования по финансовой помощи Украине. Я надеюсь, что мы сможем продолжить работать вместе", - подытожила глава Европарламента.

НАТО и война в Украине

По словам бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора, Европа не будет в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО.

Atlantic Council также отмечал, что США и Европе было бы безопаснее с Украиной в НАТО, чем наоборот.

Недавно генералы смоделировали нападение РФ на НАТО в 2027 году. Согласно моделированию, НАТО понадобится 10 дней для активации пятой статьи о коллективной обороне. Кроме того предполагается много потерь и частичная оккупация Литвы.

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