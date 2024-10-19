Много потерь и частичная оккупация Литвы: генералы смоделировали нападение РФ на НАТО в 2027 году

Согласно моделированию, НАТО понадобится 10 дней для активации пятой статьи о коллективной обороне.

Согласно моделированию возможного нападения России на восточный фланг НАТО в 2027 году, альянсу понадобится 10 дней для активации пятой статьи о коллективной обороне.

Как пишет BILD, эта симуляция была организована Центром военных действий нового поколения (Center on New Generation Warfare) с участием бывших высокопоставленных чиновников, в частности генералов США Филиппа Бридлава и Бена Ходжеса. Целью моделирования было оценить, как НАТО отреагирует на гипотетическую российскую атаку и определить стратегии защиты Латвии, Литвы и Эстонии.

Этот сценарий является одним из наиболее опасных для стран Балтии, предусматривая масштабное наступление России. Главную оборонительную роль в регионе будут выполнять немецкие вооруженные силы, которые уже имеют около 800 солдат в Литве в рамках боевой группы НАТО eFP. К 2027 году численность немецкого контингента планируется увеличить до бригады, состоящей из 4800 солдат и 44 танков Leopard 2.

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Согласно прогнозу, в случае худшего сценария Балтийские страны могут остаться без внешней помощи в течение 10 дней, прежде чем НАТО применит пятую статью и отправит подкрепление. "Нужно выиграть время", - объясняет генерал Бридлав. По его словам, оборона начнется с поддержки с воздуха и моря, а тяжелая наземная техника будет привлечена позже.

В моделировании предполагается, что Россия атакует одновременно из Латвии, Беларуси и Калининграда. Литовские силы вынуждены отступать, но немецкий танковый батальон совершает ключевой маневр, меняющий ход боя. В течение первых пяти дней немецкие войска остаются в резерве, после чего 44 танка Leopard 2 осуществляют атаку на российские силы с фланга на седьмой день. За три дня бундесверу удается разбить численно превосходящие силы России, остановив их наступление на севере.

Несмотря на победу, моделирование показывает значительные потери с обеих сторон. Литовские силы потеряли 17 танков, 145 бронемашин и 3650 солдат, тогда как Россия потеряла 411 танков, 1019 бронемашин и 11 420 солдат. Литва, по этому сценарию, была бы частично оккупирована и подверглась серьезным разрушениям менее чем за две недели боевых действий.

Авторы исследования отмечают, что этот сценарий - один из худших возможных вариантов, которого можно избежать в условиях увеличения оборонных бюджетов до 4% ВВП, размещения дополнительных сил НАТО, таких как боевые вертолеты Apache, и быстрой реакции Запада.

Что говорят в НАТО о нападении России

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности" напасть ни на одну из стран Альянса".

Бывший верховный главнокомандующий НАТО, адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис предупредил, что российское военное командование будет противостоять любым учениям Альянса в Балтийском море. Экс-командующий НАТО считает, что "в следующем месяце они россияне могут перейти к кратковременной кибер- и электронной войне".

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