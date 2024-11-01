В документе рекомендовали государствам-членам "предоставить своим гражданам указания по накоплению запасов, эвакуации и доступу к экстренным службам".

Жителям стран-членов Европейского Союза сказали сделать запасы еды и вещей первой необходимости на случай войны или другой крупной чрезвычайной ситуации.

Соответствующая рекомендация указана в отчете о гражданской и военной готовности Европы, которую написал советник президента Еврокомиссии и экс-президент Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает Newsweek.

Как отмечается, ЕС не был готов к пандемии COVID-19 и войне РФ против Украины, а потому было решено перейти "от реакции к проактивной готовности". В связи с этим домохозяйствам посоветовали быть готовыми к самообеспечению в течение минимум 72 часов в случае чрезвычайной ситуации.

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В документе рекомендовали государствам-членам "предоставить своим гражданам указания по накоплению запасов, эвакуации и доступа к экстренным службам". Речь идет о еде с долговременным хранением, воде, лекарствах, фонариках, батарейках и радиоприемнике с портативным питанием. Главной угрозой указывается возможная российская агрессия.

"У нас нет четкого плана относительно того, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую представляет Россия для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как важный элемент нашей готовности, не подрывая работу по подготовке к другим серьезным угрозам", - указывается в отчете.

По словам Ниинистьо, ядром комплексной стратегии готовности должно стать расширение прав и возможностей граждан. В частности, ЕС должен повышать осведомленность и поощрять стратегию самообеспечения среди населения. Политик также рекомендовал увеличить бюджет Евросоюза на 20% для усиления безопасности и реагирования на кризисы. Среди прочего указывается увеличение обмена разведывательными данными между странами-членами.

Возможное нападение РФ на Европу

По данным Financial Times, в случае нападения РФ вся Европа может выставить только 300 тысяч солдат. На фоне этого НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США. В частности, разрабатываются сухопутные коридора которые должны ускорить переброску войск.

Foreign Policy указывает, что нападение России на страны Европы превращается из гипотетического сценария в реальность, ведь не проходит дня, чтобы российские чиновники не угрожали Польше, Финляндии или странам Балтии ракетными ударами или вторжением.

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер убежден, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы.

На фоне этого некоторые страны, в частности Эстония, наращивают производство оружия.

Как пишет BILD, согласно моделированию возможного нападения России на восточный фланг НАТО в 2027 году, альянсу понадобится 10 дней для активации пятой статьи о коллективной обороне.

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