В таком случае будут стимулы избежать прямого конфликта между НАТО и Россией, который мог бы привести к ядерной войне.

США и Европе было бы безопаснее с Украиной в НАТО, чем наоборот.

Об этом говорится в материале аналитического центра Atlantic Council. Главной темой саммита НАТО в Вашингтоне станет война России в Украине и будущие отношения Украины с Альянсом. Некоторые считают, что говорить о ближайшем вступлении Украины в НАТО рискованно, но, наоборот, с Украиной в Альянсе свободный мир будет гораздо безопаснее.

"Членство Украины было бы фундаментальным для длительного мира и стабильности в евроатлантическом регионе, что принесет пользу как Украине, так и НАТО", - отмечают аналитики. Видео дня

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте члены НАТО заявили, что Украина присоединится к Альянсу в какой-то неопределенный момент в будущем. На прошлогоднем саммите в Вильнюсе союзники подтвердили свои обязательства 2008 года, добавив тавтологическое объяснение, что они "пришлют приглашение Украине присоединиться к Альянсу только тогда, когда государства-члены согласятся и будут выполнены условия".

Ожидается, что в этом году Альянс предложит Украине "мост к членству", который будет состоять из ряда мероприятий, направленных на усиление Украины. Ожидается, что эти меры будут включать усиление роли НАТО в координации военной помощи и обещание долгосрочной поддержки, а также обещания отдельных членов Альянса инвестиций в оборонно-промышленную базу Украины и дальнейшее развитие двусторонних соглашений в сфере безопасности. Однако эти шаги все равно не дотягивают до приглашения присоединиться к Альянсу.

Нерешительность направить приглашение вызвана беспокойством относительно того, что будет означать членство Украины для безопасности существующих союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты? Станет ли приглашение провокационным для России и начнет новый цикл эскалации? Что означает распространить гарантию безопасности НАТО по статье 5 на страну, которая уже находится в конфликте, и будет ли это равнозначно объявлению НАТО войны России? Даже если нынешний конфликт заморозится, создав пространство для присоединения Украины к Альянсу, правитель России Владимир Путин вряд ли откажется от своего желания отвоевать Украину.

Чтобы ответить на эти вопросы, Atlantic Council в партнерстве с Министерством иностранных дел Эстонии этой весной провели ряд крупных дискуссий, в которых приняли участие десятки ведущих экспертов, в том числе действующих чиновников США и союзников, для изучения будущего российско-украинского конфликта, сценарии и их последствия для безопасности Запада. Одни сценарии касались вступления Украины в НАТО сейчас, другие рассматривали процесс вступления. Сценарии включали варианты, при которых Украине удалось вернуть всю свою территорию, и другие, при которых части страны оставались оккупированными Россией.

Результаты дискуссий однозначны. Эксперты прогнозируют, что в случае приглашения Украины в НАТО Россия не пойдет не эскалацию. Аналитики отмечают, что с Украиной в НАТО Европа более стабильна и безопасна.

Даже в сценариях, которые начинались с видимого и прямого российского военного нападения на Украину, конфликт быстро деэскалировался. Обе стороны имели сильные стимулы избежать прямого конфликта между НАТО и Россией, который мог бы привести к ядерной войне.

"Этот вывод соответствует поведению России за последние полтора десятилетия. Путин был готов применить силу против стран за пределами НАТО, включая Грузию и Украину, но воздерживался от нападения на страны НАТО. Кроме того, сейчас некоторые обозреватели предполагают, что только Запад имеет главный стимул избежать ядерной эскалации в Украине. Но с Украиной в НАТО Путину также придется опасаться возможности ядерного конфликта, что заставит его быть гораздо более осторожным в отношениях с Украиной", - отмечают аналитики.

На этой неделе западные государства могут предложить Украине мост в НАТО, но ради лучшего будущего для всего Альянса мост должен быть коротким, стальным и он должен заканчиваться твердым приглашением Украины присоединиться к НАТО, подытожили аналитики.

Саммит НАТО в Вашингтоне - последние новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в США. По его словам, он ожидает от глав государств и правительств согласования существенного пакета помощи Киеву.

Также УНИАН сообщал, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне. Как сказал президент Владимир Зеленский, для Украины первоочередную важность имеет усиление противовоздушной обороны системами Patriot.

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