Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение потребует единодушия между странами-членами Евросоюза и будет означать уход от сугубо гражданского присутствия.

Послы стран Евросоюза 16 сентября рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на документ, в котором изложены детали.

Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение потребует единодушия между странами-членами Евросоюза и будет означать уход от сугубо гражданского присутствия.

Блок сейчас создал две гражданские миссии в стране, крупнейшая из которых – Консультативная миссия Европейского Союза в Украине, в которой работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности. Миссия была запущена в конце 2014 года как прямое следствие аннексии Крыма Россией. Существует также меньшая миссия, созданная в 2005 году, она имеет целью улучшить безопасность вдоль молдавско-украинской границы.

Читайте такжеМы не клуб для избранных: Дуда высказался за расширение ЕС, имея в виду УкраинуВ документе, предоставленном для обсуждения дипломатического корпуса ЕС, Европейской службы внешних действий, отмечается, что потенциальная военная и консультативная учебная миссия ЕС (EUATM) потребует 60 сотрудников и будет работать для консультирования Департамента образования Министерства обороны Украины и Генерального штаба по "внедрению плана реформирования профессионального военного образования".

В документе изложены четыре возможных варианта сотрудничества. Отмечается, что такая миссия "может быть полезной для поддержания устойчивости Украины путем укрепления ее военного потенциала" и что она может "усилить привлечение ЕС и быть выражением солидарности с Украиной после текущей военной деятельности Российской Федерации на территориях, прилегающих к государственной границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму".

Однако документ также указывает на некоторые недостатки такой миссии, в частности, риск дублирования, поскольку "много политических сил в Украине действуют в сфере военной поддержки (НАТО, США, Канада, ОБСЕ)". В документе также отмечается, что ответ на такую миссию "другими субъектами, заинтересованными в ситуации в Украине, трудно предсказать и это может оказать негативное влияние на более широкую политику и интересы ЕС в регионе".

Три других варианта, изложенных в документе, имеют меньший масштаб, один из которых предполагает добавление военно-консультативного и обучающего элемента к уже действующей гражданской миссии, а другой предполагает, что эксперты ЕС могут быть вовлечены в поддержку представительства Евросоюза в Киеве.

Украина длительное время подталкивала ЕС к увеличению присутствия в стране. Летом 2021 года министр иностранных дел и министр обороны Украины направили письмо главе внешней политики ЕС Жозепу Боррелю с просьбой изучить этот вопрос, а Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия также совместно продвигали эти вопросы на протяжении последних недель. Ожидается, что этот вопрос снова будет обсуждаться как накануне, так и во время саммита Украина – ЕС в Киеве 12 октября.

Напомним, что ранее Евросоюз осудил решение России не продлевать действие мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

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Автор: Леся Лещенко