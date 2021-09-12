По мнению Нила Фергюсона, речь не идет о десятках лет.

Украина может стать членом Евросоюза в краткие сроки, поскольку препятствий для этого нет.

Такое мнение высказал британский историк, старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета (США) Нил Фергюсон в ходе форума YES Brainstorming, передает телеканал "Украина 24".

"У наших [британских] отношений с Европейским Союзом долгая история. Я лично не был сторонником Brexit, но было решение, Британия захотела быть вне членства. Но ситуация в Украине абсолютно другая. Я не вижу никаких аргументов против того, чтобы Украина была в ЕС. Например, если балтийские страны стали членами ЕС, почему не может и Украина?" – отметил Фергюсон.

Историк убежден, что от Украины хотят добиться выполнения требований для соответствия критериям членства в ЕС. Говоря о сроках вступления, он высказался, что речь вряд ли идет о десятках лет.

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"Давайте вспомним, как происходило расширение ЕС – довольно быстро. Решение было принято в 1999 году, а потом все шло очень быстро. Вспомните Румынию, Болгарию – они члены ЕС, и процесс присоединения был очень быстрым. Я не вижу никаких препятствий, ситуация в Украине не отличается радикально от ситуации в Румынии и Болгарии. То есть быстрое вступление возможно", - сказал он.

Ранее президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится на расстоянии "световых лет" от выполнения критериев для вступления в Европейский Союз. По словам Кальюлайд, во время ее президентства за 5 лет Украина не продемонстрировала прогресса в выполнении Копенгагенских критериев.

Кроме того, в августе в интервью украинским журналистам Кальюлайд заявила, что Украине понадобится 20 лет, чтобы быть готовой к вступлению в ЕС. Также, по словам президента Эстонии, Украинское государство не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. Кальюлайд призвала граждан своей страны не инвестировать в Украину.

Автор: Юрий Годован