Речь идет о признаках административного правонарушения "Представление заведомо недостоверных сведений".

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило признаки административного правонарушения "Представление заведомо недостоверных сведений" в декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщили в НАПК.

В целом в течение октября специалисты агентства выявили нарушения в 29 декларациях. Среди нарушителей:

министр образования и науки Украины;

бывший глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);

5 народных депутатов Украины;

12 депутатов местных советов.

В своих декларациях чиновники указали недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. гривен до 1,1 млн гривен).

Читайте такжеДепутат сельсовета задекларировал 500 акций Tesla и биткоинов на $8 миллионовТакже по результатам проверки деклараций в октябре НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в 28 декларациях публичных служащих, среди которых судья Конституционного Суда, 4 народные депутаты, 14 депутатов местных советов.

Напомним, что в октябре НАПК опубликовало отчет проверки декларации Шкарлета. Тогда у агентства возникли сомнения относительно законности происхождения 95 тысяч долларов США, 65 тысяч евро и 10 тысяч гривен, которые декларант указал как наличные средства его матери - Людмилы Шкарлет.

Нацагентство отметило, что общая сумма денежных активов Людмилы Шкарлет в денежной единице Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 4 млн 954 тыс. грн.

При этом мать министра не предоставила Нацагенству документов, подтверждающих получение указанных доходов. По имеющейся информации, за 1998-2020 год общая сумма ее доходов составила 212 тыс. грн. Также в 2020 году она получила пенсию - 68 тыс. грн.

Источники получения законных доходов для формирования денежных средств матери Шкарлета на сумму 4 млн 673 тыс. грн в пределах полной проверки не установлены.

Кроме того, НАПК сравнило декларации Сергея Шкарлета за 2019 и 2020 годы, и подсчитало, что за год его денежные активы увеличились на 61 тыс. грн и 20 тыс. долларов США.

Также министр, на взгляд специалистов НАПК, указал недостоверные сведения о стоимости автомобиля Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, указав 288 тыс. грн. По информации, предоставленной НАПК Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, стоимость соответствующего авто по состоянию на 2018 год могла составить 644 тыс. грн.

"В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП", - говорилось в отчете НАПК.

В то же время в агентстве отметили, что признаки незаконного обогащения министра не установлены.

Как сообщал УНИАН, в Днепре депутат задекларировал миллиард долларов в биткоинах.

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Автор: Марта Гичко