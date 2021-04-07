В 2020 году количество должностных лиц, декларирующих биткоины, возросло.

Депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тысяч биткоинов, что в эквиваленте составляет более 1 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Читайте такжеДумали, что так и надо: в Корее случайно испортили картину за полмиллиона (видео)Отмечается, что наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняется – 5 328 и 4 256 биткоинов соответственно. Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея во второй раз декларирует 3 493 биткоина и также не выходит из топ-пятерки.

В пятерке лидеров рейтинга сотрудник МИД Петр Ленский, он вместе с супругой Светланой Ленской задекларировал 6 528 биткоинов.

В то же время отмечается, что из топа выбыл депутат Одесского областного совета Александр Бойченко, который в прошлом году задекларировал 5 750 биткоинов. В его декларации за 2020-й год криптовалюты отсутствуют.

Количество должностных лиц, декларирующих биткоины, возросло. Так, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 чиновников, в 2020-м – уже 652.

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Автор: Яна Ставская