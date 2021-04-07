Депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тысяч биткоинов, что в эквиваленте составляет более 1 миллиарда долларов.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
Читайте такжеДумали, что так и надо: в Корее случайно испортили картину за полмиллиона (видео)Отмечается, что наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.
Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняется – 5 328 и 4 256 биткоинов соответственно. Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея во второй раз декларирует 3 493 биткоина и также не выходит из топ-пятерки.
В пятерке лидеров рейтинга сотрудник МИД Петр Ленский, он вместе с супругой Светланой Ленской задекларировал 6 528 биткоинов.
В то же время отмечается, что из топа выбыл депутат Одесского областного совета Александр Бойченко, который в прошлом году задекларировал 5 750 биткоинов. В его декларации за 2020-й год криптовалюты отсутствуют.
Количество должностных лиц, декларирующих биткоины, возросло. Так, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 чиновников, в 2020-м – уже 652.
Вас также могут заинтересовать новости
- Автомастерская в США выплатила сотруднику задолженность кучей монет в смазке (видео)
- Пять лет стучит в дверь: британцы пожаловались на лебедя-хулигана (видео)
- В Брюсселе людей собрали на фейковый концерт, те поплатились (фото, видео)
- Владелец ресторана случайно попал под санкции США из-за неразберихи
- С победительницы конкурса красоты "Миссис Шри-Ланка" на сцене сняли корону (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram