Кроме того, по словам мэра, на многие миллиарды гривен нанесен ущерб коммунальной инфраструктуре города.

Чернигову для восстановления жилого фонда после нанесенных оккупантами ударов потребуется минимум 14 млрд грн.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"У нас (в Чернигове - УНИАН) уничтожено 10 тысяч квартир, если считать 50 кв. м квартира по 16 тысяч грн один кв. м, это 800 тысяч грн одна квартира, или 8 млрд грн на восстановление всего жилья. Кроме того, 135 домов повреждены прямыми попаданиями мин, а частично повреждены - 635. Также имеем 40 тысяч квартир, которые надо ремонтировать. Общая сумма превышает 10 млрд грн. Частные дома - это еще минимум 4 млрд грн", - отметил городской голова.

Кроме того, по словам мэра, на многие миллиарды гривень нанесен ущерб коммунальной инфраструктуре города.

Ситуация на Черниговщине:

19 мая оккупанты с территории РФ обстреляли Сумщину вдоль всей границы: били из САУ, минометов и стрелкового оружия.

Российская Федерация продолжает удерживать войска у границы с Черниговской и Сумской областями с целью сковывания действий подразделений сил обороны Украины.

21 мая 2022 года Россияне из минометов снова обстреляли приграничные районы Черниговщины.

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