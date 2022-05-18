Формирования вражеских группировок для возобновления наступления оккупантов из Брянской и Курской областей не наблюдается, отметили в ГПСУ.

Российская Федерация продолжает удерживать войска у границы с Черниговской и Сумской областями с целью сковывания действий подразделений сил обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

"Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений сил обороны Украины, Россия продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей свои подразделения вооруженных сил. В отдельных районах противник усиливает свое инженерное обустройство позиций. В то же время формирования врагом группировки для возобновления наступления на территорию Украины пока, к счастью, не наблюдается", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что одновременно Россия не прекращает вооруженных провокаций на границе на направлениях Черниговской и Сумской областей.

В частности, с территории РФ продолжаются артиллерийские обстрелы, в том числе объектов гражданской инфраструктуры. Также отмечается работа диверсантов, которые под прикрытием огня артиллерии пытаются зайти на территорию Украины.

"Враг продолжает осуществлять огневое воздействие и принимает все меры для усиления своей наступательной группировки. Кроме того, он сосредоточивает усилия на удержании ранее занятых рубежей, ведении разведки и инженерном обустройстве позиций. Однако украинские защитники максимально отражают все атаки", - заявил Демченко.

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