Потерь среди личного состава и техники нет, о потерях среди местных или повреждения гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Россияне из минометов в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговщины.

Как сообщает Оперативное командование "Север", около 12:10-12:20 наблюдатели зафиксировали 9 "приходов", вероятно, из миномета калибра 120 мм в направлении Гремяча.

Кроме того, примерно в то же время зафиксировано 6 "приходов", вероятно, из миномета калибра 120 мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром субботы обстреляли территорию Сумщины из артиллерии. В Оперативном Командовании "Север" отметили, что зафиксировали 6 приходов в сторону населенного пункта Кучеривка.

Как писал УНИАН, 19 мая оккупанты с территории РФ обстреляли Сумщину вдоль всей границы: били из САУ, минометов и стрелкового оружия.

Российская Федерация продолжает удерживать войска у границы с Черниговской и Сумской областями с целью сковывания действий подразделений сил обороны Украины.

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