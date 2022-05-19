Предварительно потерь и пострадавших людей нет.

Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумщину вдоль всей границы: били из САУ, минометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Русские враги как взбесились, продолжались обстрелы вдоль всей границы Сумщины: около половины шестого вечера было 10 взрывов на Глуховщине. Огонь вел враг с территории России. Почти в 20 часов в Великописаревской общине 6 минометых прилетов от русских. Почти в 22 с территории России работали САУ по Белопольщине", - рассказал он.

Кроме того, в это же время с территории России враг открывал автоматные очереди по Путивльщини и совершил артобстрел Белопольской общины - массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия продолжался почти полчаса.

Также почти в 22:30 противник с территории РФ открыл огонь из САУ по территории Путивльской общины.

"Мы отвечали на враждебные действия должным образом. Предварительно потерь и пострадавших людей нет. Информация уточняется", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами. 13 мая вечером военнослужащие ГПСУ зафиксировали на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района пять разрывов.