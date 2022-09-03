Победитель вступит в должность 6 сентября, после официально назначения королевой. Затем начнется формирование нового Кабинета министров.

В пятницу, 2 сентября, в Великобритании завершилось голосование за нового лидера Консервативной партии и премьер-министра, который сменит Бориса Джонсона после отставки.

Об этом сообщает BBC.

Имя победителя объявят уже в понедельник, 5 сентября. Он или она вступит в должность на следующий день, после назначения королевой. Затем новый премьер-министр приступит к формированию Кабинета министров.

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Сейчас осталось только два кандидата: глава МИД Британии Лиз Трасс и экс-канцлер казначейства Риши Сунака.

Отмечается, что хотя Сунака имеет значительную поддержку среди членов парламента от Тори, все же Трасс имеет больше сторонников среди членов консервативной партии в целом.

Букмекеры в свою очередь дают на победу главе МИД 95%, а на экс-канцлера - 5%.

Как ранее сообщал УНИАН, Трасс заявила, что станет "величайшим другом" Украины, если она получит этот пост, и сразу же позвонит президенту Владимиру Зеленскому.

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