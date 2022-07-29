Кандидат на пост премьера отметила, что "полностью обязуется гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и стратегическое поражение".

Кандидат в британские премьеры, глава МИД страны Элизабет Трасс заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если она выиграет этот пост, и сразу же позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Reuters цитирует слова Трасс.

Действующий глава МИД Британии сказала, что будет работать с союзниками, чтобы предоставить Украине больше оружия и гуманитарной помощи.

"В роли премьер-министра я буду самым большим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение, а Россия будет ограничена в будущем", — говорится в заявлении.

Она добавила, что "сейчас не время рассуждать об уступках и компромиссах ужасающему диктатору": "Я кандидат, которому британский народ может доверять в отношении Украины, и которому они могут доверять в защите нашей свободы в любой момент: дома и за границей".

Трасс соперничает за пост нового премьер-министра с бывшим министром финансов Риши Сунаком в борьбе за лидерство, которая была отмечена столкновениями по поводу сроков снижения налогов, а также более личными нападками.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые в конечном итоге решат, кто станет следующим премьер-министром Великобритании после нескольких недель голосования 5 сентября.

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