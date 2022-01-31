Эти люди имеют финансовые связи с Западом, рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили список людей из окружения президента РФ, в отношении которых могут ввести экономические санкции в случае наступления РФ на Украину.

Об этом она заявила во время брифинга, пишет Голос Америки.

США вместе с союзниками разработали пакеты санкций для российских элит и членов их семей.

"Лица, которых мы определили, из ближайшего окружения Кремля или возле него, и играют роль в принятии правительственных решений или являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми мишенями из-за своих глубоких финансовых связей с Западом, поэтому санкции связанные с западными финансовыми системами нанесут им ущерб. Я добавлю, что это лишь часть наших усилий, чтобы поразить Россию со всех сторон", - сказала она.

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Издание Washington Post осенью, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. В соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

В Минобороны Украины тогда отрицали распространенную изданием информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.