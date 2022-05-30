Страна укрепляет свою безопасность из-за вторжения РФ в Украину.

Польша планирует увеличить расходы на оборону, поскольку многие поляки опасаются нападения России.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

Он говорит, что из-за долгой и часто жестокой истории его страны с Россией многие поляки сейчас обеспокоены. Польша имеет общую границу с Украиной, а ранее российские войска нанесли ракетный удар в нескольких милях от страны.

"Нет никаких сомнений в том, что польское общество боится России", - сказал он.

Сейчас страна наращивает свою оборону, планируя увеличить расходы на защиту. Также в планах правительства увеличение численности своих вооруженных сил.

По словам Дуды, Польша стремится не полагаться на Соединенные Штаты в защите своей страны в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора (нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов НАТО).

"Я считаю, что когда мы станем сильнее, они будут бояться нападать на нас", - сказал Дуда.

Как ранее сообщал УНИАН, Анджей Дуда заявил, что после преступлений России в Буче, Бородянке и Мариуполе и других городах Украины мир не может вернуться к привычному ведению дел с ней.

Также стало известно, что Республика Польша передает Украине польские самоходные артиллерийские установки AHS Krab.

Вас также могут заинтересовать новости: