По словам президента, задача всех представителей государства - как можно быстрее выполнить все условия, чтобы подготовиться к началу переговоров относительно членства Украины в ЕС.

Президент Владимир Зеленский анонсировал евроинтеграционные новости.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Наш приоритет – и это будет задачей для всех представителей государства-как можно быстрее должно быть выполнено все, чтобы подготовить начало переговоров по членству. Чиновники, депутаты, дипломаты - все должны работать по этому поводу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Кстати завтра будут новости по этой теме. Украинскую евроинтеграцию не остановить", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уточнила, что это должно быть сделано с пониманием, что Украина должна воплотить ряд важных реформ. В частности, ЕК определила семь условий, которые должна выполнить Украина.

23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

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