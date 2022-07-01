Сегодня Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию.

Европейские страны за счет экспорта электроэнергии из Украины могут заместить существенные объемы российского газа.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня состоялся еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом, Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС - в Румынию", - отметил президент.

По его словам, это только первый этап, Украина готовится увеличивать объемы поставок.

"За счет украинского электричества может быть замещена существенная часть российского газа, который потребляют европейцы. То есть это вопрос не просто экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для всей Европы. Хочу напомнить, что присоединение нашей страны к общей энергосистеме ЕС состоялось уже после начала войны. Украина делает вещи, которые казались невозможными", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, украинская энергосистема с 16 марта работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

Сегодня, 30 июня, Украина начала экспортировать электроэнергию в Румынию.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина благодаря "энергетическому безвизу" с Европой может получать более 70 млрд грн в год от экспорта электроэнергии.

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