По его словам, ситуация на Донбассе остается чрезвычайно тяжелой.

Российские оккупанты достали из своих запасов все вооружение, чтобы бить по Луганщине и Донетчине.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой, чрезвычайно тяжелой. Огневая преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется – они достали уже просто все из своих запасов, чтобы бить по нам: по Луганщине, по Донетчине. Я благодарен каждому и каждой, кто защищает наши позиции в таких условиях. Это настоящий героизм", - отметил глава государства.

В то же время он напомнил, что Соединенные Штаты объявили сегодня о новом пакете поддержки для Украины, прежде всего оборонной.

"Я благодарен президенту Байдену за эту помощь. Уже скоро она пойдет на передовую и будет работать на Украине, на защиту свободы", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский прокомментировал освобождение от российских оккупантов острова Змеиный. Президент поблагодарил всех причастных к освобождению острова.

Он подчеркнул, что остров Змеиный – это стратегический пункт, и его освобождение значительно меняет ситуацию в Черном море.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в оперативном командовании "Юг" заявили, что в течение ночи, после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник "спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров". Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Вас также могут заинтересовать новости: