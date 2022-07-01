Российские оккупанты достали из своих запасов все вооружение, чтобы бить по Луганщине и Донетчине.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой, чрезвычайно тяжелой. Огневая преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется – они достали уже просто все из своих запасов, чтобы бить по нам: по Луганщине, по Донетчине. Я благодарен каждому и каждой, кто защищает наши позиции в таких условиях. Это настоящий героизм", - отметил глава государства.
В то же время он напомнил, что Соединенные Штаты объявили сегодня о новом пакете поддержки для Украины, прежде всего оборонной.
"Я благодарен президенту Байдену за эту помощь. Уже скоро она пойдет на передовую и будет работать на Украине, на защиту свободы", - добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский прокомментировал освобождение от российских оккупантов острова Змеиный. Президент поблагодарил всех причастных к освобождению острова.
Он подчеркнул, что остров Змеиный – это стратегический пункт, и его освобождение значительно меняет ситуацию в Черном море.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в оперативном командовании "Юг" заявили, что в течение ночи, после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник "спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров". Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.