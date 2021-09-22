Верховная Рада призвала парламенты иностранных государств и международные парламентские организации дать надлежащую оценку фальсифицированным выборам в РФ.

Верховная Рада Украины признала очередные выборы депутатов Госдумы Российской Федерации незаконными, а сформированный по их результатам законодательный орган РФ - нелегитимным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в соответствующем заявлении Рады, которое сегодня поддержали 322 народных депутата.

ВР призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным выборам в Российской Федерации, по фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Крыма и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях.

В заявлении отмечается, что включение граждан Украины в списки избирателей на выборах депутатов Госдумы является незаконным и безосновательным с точки зрения Конституции Украины и международного права, поскольку Автономная Республика Крым и г. Севастополь являются неотъемлемой частью Украины, а принуждение жителей Крыма и ОРЛДО до приобретения гражданства РФ является нарушением международного гуманитарного права.

"Организация голосования в Крыму и привлечение к выборам граждан Украины с незаконно выданными российскими паспортами на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей является юридически ничтожными, ведь в списки избирателей, использованных на выборах депутатов Госдумы РФ, проведенных в 2021 году, были противоправно и безосновательно включены жители временно оккупированных территорий Украины, что привело к фальсификации списков избирателей", - подчеркивается в документе.

Отмечается, что процесс формирования так называемых "списков избирателей" в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ также имеет признаки очередного нарушения Россией положений международного гуманитарного права относительно запрета на перемещения населения государства оккупанта на оккупированные территории другого государства, учитывая неконтролируемый процесс пересечения международно признанной государственной границы Украины гражданами РФ.

17, 18 и 19 сентября в России состоялись очередные выборы в Госдуму. Оккупационные власти организовали голосование в оккупированном Крыму, также к голосованию были привлечены украинское население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

17 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против всех организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях будут введены санкции. В частности, это касается членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов и наблюдателей.

МИД Украины решительно осудил незаконное проведение Россией выборов в Госдуму в Крыму и привлечение к голосованию украинцев из Донбасса.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Надя Пришляк